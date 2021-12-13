В Касимове сотрудники ГИБДД остановили нетрезвого водителя

В городе Касимове, вблизи дома 196 А, на улице Советской сотрудники экипажа ДПС ГИБДД с целью проверки водителя подали сигнал об остановке автомобилю «РЕНО ЛОГАН». При общении с водителем полицейские обнаружили, что у мужчины имеются характерные признаки алкогольного опьянения, а именно: устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенная походка.

Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него обнаружено 0,945 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Сотрудники полиции отстранили водителя от управления транспортным средством и составили на нарушителя административные материалы.

Реклама

Госавтоинспекция Рязанской области напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

За повторное управление в состоянии опьянения, либо повторный отказ от освидетельствования на данное состояние, в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», гражданину грозит не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа за это нарушение составляет 200-300 тысяч рублей, также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо вышеперечисленных мер пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права управления — сроком 3 года.