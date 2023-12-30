В Касимове работают ломовозовы «Эко-Пронска»

Ломовозы «Эко-Пронска» работают в Касимове, сообщает страница регионального мусорного оператора ВКонтакте.

Ломовоз — это мощная машина с краном-манипулятором. Устройство, которым оснащены ломовозы, напоминает огромную стальную руку. Она способна ухватить и отправить во вместительный кузов практически всё, что угодно: бревна, ветки, строительные обломки.

Все эти виды отходов не относятся к ТКО — за них отвечают муниципальные власти.

Субботник ломовозов в Касимове — следствие реализации соглашений, достигнутых в ходе рабочей встречи руководства компании с главой администрации Иваном Бахиловым.

— Это один из этапов системного конструктивного сотрудничества между региональным оператором и муниципалитетом, — говорится в сообщении.

Машины уже побывали по 48 адресам. Планируется, что весь город отработают в рамках большой зимней уборки Касимова.