Четверг, 22 июня, 2023
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В Калининграде 14-летняя девочка впала в кому на улице

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В Детскую областную больницу попала 14-летняя жительница Калининграда, которую нашли лежащей без сознания в центре города, пишет «Клопс».

На девочку обратила внимание прохожая, которая сразу же вызвала скорую помощь. Инцидент произошел 20 июня на улице Космической. Она увидела, что компания подростков пытается привести ребенка в чувство.

«Ребята говорят, мол, она шутит, сейчас очнется. Одета прилично, симпатичная, ухоженная домашняя девочка», – пояснила калининградка.

Одна из девочек призналась, что подруга выпила алкоголь. В итоге она попала в больницу в состоянии комы. Предположительно, к этому привело токсическое действие алкоголя.

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