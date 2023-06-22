В Детскую областную больницу попала 14-летняя жительница Калининграда, которую нашли лежащей без сознания в центре города, пишет «Клопс».

На девочку обратила внимание прохожая, которая сразу же вызвала скорую помощь. Инцидент произошел 20 июня на улице Космической. Она увидела, что компания подростков пытается привести ребенка в чувство.

«Ребята говорят, мол, она шутит, сейчас очнется. Одета прилично, симпатичная, ухоженная домашняя девочка», – пояснила калининградка.

Одна из девочек призналась, что подруга выпила алкоголь. В итоге она попала в больницу в состоянии комы. Предположительно, к этому привело токсическое действие алкоголя.