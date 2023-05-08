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Понедельник, 8 мая, 2023

В Ярославле переименовали и закрыли скандальный бар «Ад»

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Владелец ярославского бара «Ад» Денис Мартьянов сообщил, что заведение переименовали и закрыли, пишет 76.RU.

По его словам, руководство клуба вынудили это сделать.

«Переименовали в «Да». Роль сыграл общественный резонанс и невозможность дальше работать с этим именем», – пояснил Мартьянов.

Бизнесмен уточнил, что пойти на такой шаг бар попросили сверху на уровне администрации президента.

«Сразу прибегут ребята с удостоверениями. Приказы все рьяно исполняют, даже собственнику помещения позвонили и попросили выгнать с арендуемого помещения этих «клоунов», – отметил собеседник портала.

Сейчас заведение не работает.

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