Владелец ярославского бара «Ад» Денис Мартьянов сообщил, что заведение переименовали и закрыли, пишет 76.RU.
По его словам, руководство клуба вынудили это сделать.
«Переименовали в «Да». Роль сыграл общественный резонанс и невозможность дальше работать с этим именем», – пояснил Мартьянов.
Бизнесмен уточнил, что пойти на такой шаг бар попросили сверху на уровне администрации президента.
«Сразу прибегут ребята с удостоверениями. Приказы все рьяно исполняют, даже собственнику помещения позвонили и попросили выгнать с арендуемого помещения этих «клоунов», – отметил собеседник портала.
Сейчас заведение не работает.
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