В ходе рейдов в выходные дни полиция Рязанской области раскрыла 31 преступление

Управление МВД по Рязанской области публикует результаты рейдов, проведённых полицейскими в выходные дни. Сотрудники полиции пресекли 975 административных правонарушений и раскрыли 31 преступление.

Правоохранители выявили 15 фактов управления ТС в состоянии опьянения. 11 водителей отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения, трое сели за руль транспортного средства в нетрезвом виде повторно.

Из оборота изъято 36 литров спиртного, которое реализовывалось с нарушением законодательства РФ.