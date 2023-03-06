Понедельник, 6 марта, 2023
Татьяна Проводина

В ходе рейдов в выходные дни полиция Рязанской области раскрыла 31 преступление

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Управление МВД по Рязанской области публикует результаты рейдов, проведённых полицейскими в выходные дни. Сотрудники полиции пресекли 975 административных правонарушений и раскрыли 31 преступление.

Правоохранители выявили 15 фактов управления ТС в состоянии опьянения. 11 водителей отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения, трое сели за руль транспортного средства в нетрезвом виде повторно.

Из оборота изъято 36  литров спиртного, которое реализовывалось с нарушением законодательства РФ.

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