Затонул паром «Севоль»

Катастрофа южнокорейского парома «Севоль» произошла у юго-западного побережья Корейского полуострова 16 апреля 2014 года. Паром следовал регулярным пассажирским рейсом из Инчхона на Чеджудо. Судно накренилось и затонуло. Погибло 304 человека.

На момент покупки компанией Chonghaejin Marine в 2012 году кораблю, получившему название MV Sewol, было восемнадцать лет, и он был уже старым. С 1994 по 2012 год он использовался как транспортное судно для грузов и пассажиров японской компанией A-Line Ferry. Кораблю добавили две палубы пассажирского пространства и расширили грузовое пространство, пассажировместимость увеличилась на 116 человек до 956, включая команду. «Севоль» начал свою деятельность 15 марта 2013 года. Он совершал три рейса в неделю из Инчхона на Чеджудо, в 425 километров каждый в одну сторону и занимал 13,5 часов.

На борту парома «Севоль» находилось 33 члена экипажа и 443 пассажира, 325 из них — учащиеся и их учителя; все из одной «старшей школы» Данвон (г. Ансан) — предвыпускные классы, которые в свое последнее школьное лето отправились в путешествие на остров Чечжудо. Также паром перевозил 2142 тонны грузов, включая 185 машин.

Сигнал SOS c судна был отправлен примерно в 20 километрах от Пёнпхундо в 09:00 по местному времени 16 апреля 2014 года — на место происшествия направили корабли корейской береговой охраны, ВМС и вертолёты.

В первые же часы внутри тонущего корабля была найдена мёртвой 27-летняя женщина, член экипажа, а ученик средней школы умер вскоре после прибытия в отделение неотложной помощи.

В результате катастрофы 304 человека погибли (9 человек числятся пропавшими без вести), включая 250 учеников средней школы Данвон. Из 172 выживших более половины были спасены рыбацкими лодками и другими коммерческими судами, которые прибыли на место происшествия примерно через 40 минут после береговой охраны Кореи. В ходе поисковой операции погибло еще три человека. Это были специалисты по подводным работам: два гражданских водолаза и один военнослужащий ВМС Южной Кореи.

Гибель парома «Севоль» вызвала широкий общественный резонанс в Южной Корее. Многие критиковали действия капитана и экипажа, оператора парома и регулирующих органов. 22—25 марта 2017 года была проведена операция по подъёму парома.

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