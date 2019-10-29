Началась Будапештская наступательная операция советских войск

Будапештская наступательная операция – стратегическая операция советских войск в ходе Великой Отечественной войны, проведенная с 29 октября 1944 года по 13 февраля 1945 года силами 2-го и 3-го Украинских фронтов. Целью сражения стало освобождение Будапешта и вывод Венгрии из войны.

Накануне наступления в ходе Дебреценской операции была освобождена треть территории Венгрии. И советское командование решило продолжать наступление, чтобы без паузы, в небольшой срок разгромить противника в междуречье Тиссы и Дуная, после чего сразу освободить Будапешт. В соответствии с замыслом Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского 46-й армии, усиленной 2-м гвардейским механизированным корпусом, предстояло нанести главный удар.

Успеху будущей операции способствовало то обстоятельство, что здесь, в центре и на левом крыле 2-го Украинского фронта, к этому времени находилась самая сильная его часть – 53-я, 7-я гвардейская и 46-я армии, 2 танковых и 3 механизированных корпуса, а также румынская 1-я армия. Всего в операции приняло участие 720 тысяч советских воинов. Им противостояли 11 немецких и венгерских дивизий из состава группы армий «Юг». Для отражения атаки 38-й армии 4-го Украинского фронта и правого крыла 2-го Украинского фронта были задействованы 31 дивизия и 3 бригады. В ходе операции сторона противника насчитывала 250 тысяч солдат и офицеров.

В начале боевых действий советские войска встретили активное сопротивление противника на подступах к Будапешту. Им не удалось сразу захватить город – сказывалась накопленная в боях за Венгрию усталость, плохие погодные условия. Тогда к войскам 2-го Украинского фронта были присоединены части 3-го, к тому времени они успешно форсировали Дунай, и 20 декабря оба фронта перешли в наступление. Оборона противника была прорвана, а позже войскам удалось окружить в Будапеште 188-тысячную группировку под командованием генерала Пфеффер-Вильденбруха.

Немцы трижды пытались снять блокаду. 18 января 1945 года 4-й танковый корпус противника тараном сумел рассечь оборону 3-го Украинского фронта и выйти к Дунаю. Однако, несмотря на большое количество техники, прорваться к городу им все же не удалось. К этому времени к советским войскам присоединились 30-й стрелковый и 23-й танковый корпуса, они остановили немцев. И 13 февраля 1945 года вражеские соединения были окончательно разбиты, а город Будапешт был освобожден от захватчиков, что стало важнейшим военно-политическим итогом операции.

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