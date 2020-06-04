-

19 августа 1982 года на своей чрезвычайной специальной сессии по вопросу о Палестине Генеральная Ассамблея ООН, «будучи потрясенной огромным числом невинных палестинских и ливанских детей — жертв актов агрессии Израиля», своей резолюцией (№ ES–7/8) постановила отмечать 4 июня каждого года как Международный день невинных детей — жертв агрессии.

День отмечается в годовщину первого налёта израильской авиации на Бейрут и ряд других населённых пунктов Ливана, проведенного 4 июня 1982 года, в ходе которого погибло большое количество мирных жителей, среди которых были и дети.

Затрагивая тему детей и их будущего, невозможно сегодня не вспомнить о том, что есть дети, у которых нет настоящего — это дети, находящиеся в зоне военных конфликтов. Вряд ли ведется статистика, которая учитывает, сколько детей гибнет во время локальных конфликтов по всему миру.

Печальная реальность такова, что при возникновении вооруженных конфликтов больше всего страдают от последствий военных действий наиболее уязвимые члены общества — дети. Шестью наиболее распространенными правонарушениями, совершаемыми в отношении детей, являются вербовка и использование детей в военных действиях, убийства, сексуальное насилие, похищения, нападения на школы и больницы и отказ в предоставлении гуманитарного доступа к детям.

И для того, чтобы общественность не забывала о том, что во время войн погибают не только солдаты, ООН учредила Международный день детей — невинных жертв агрессии, а целью этого Дня является попытка ощутить боль и страдания детей всего мира, подвергающихся физическому насилию, морально-психической и духовной обработке. Этот День подтверждает обязательства ООН в вопросе о защите их прав.

Но дети погибают не только в зоне военных действий. Прошедшая по миру волна невиданных по безнравственности террористических атак, также унесшая многие жизни невинных детей, обозначила новое измерение угрозы, исходящей от международного терроризма для всего человечества.

В последние годы число правонарушений, совершаемых в отношении детей во многих зонах конфликтов, увеличилось. Многое еще следует сделать для защиты 250 миллионов детей, которые живут в странах и на территориях, затронутых конфликтами. Многое еще необходимо сделать для защиты детей от нападений со стороны приверженцев насильственного экстремизма, для поощрения международного гуманитарного права и права прав человека и для обеспечения призвания к ответственности лиц, нарушающих права детей.

Источник