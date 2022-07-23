Александр Ильин

В Екатеринбурге владелец элитного автомобиля избил водителя эвакуатора

В Екатеринбурге на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Воеводина владелец автомобиля Volkswagen Touareg избил водителя эвакуатора, сообщает E1.RU.

Как рассказал очевидец случившегося, немецкий автомобиль неправильно припарковали, на место приехали эвакуатор и сотрудник ГИБДД.

Когда машину почти погрузили на эвакуатор, прибыл владелец Volkswagen с приятелем. Мужчина напал на оператора, в этот момент его друг сел за манипулятор и спускал машину.

Сейчас в инциденте разбирается полиция; проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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