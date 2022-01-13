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Четверг, 13 января, 2022
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В Едином центре вакцинации с 14 января появится вакцина «Спутник Лайт»

Александр Ильин

В Едином центре вакцинации на улице Каширина Рязани с 14 января можно будет привиться «Спутником Лайт», сообщает пресс-служба регионального Минздрава. 

Напомним, Центр работает с 8 до 20 часов ежедневно, без выходных и предварительной записи. 

За 2 месяца работы вакцинацию здесь прошли более 10 тысяч человек. Всего в регионе привито 570 тысяч жителей — 63% от взрослого населения. 

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Сделать прививку в Рязанской области можно в 69 прививочных пунктах. В наличии есть четыре вида вакцин:  «ГамКовидВак», «ЭпиВакКорона»,  «КовиВак» и «СпутникЛайт».

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