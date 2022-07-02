В ДТП в Михайловском районе четыре человека

В результате ДТП в Михайловском районе Рязанской области травмы получили четыре человека. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

2 июля в 07.00 на 218-м километре автодороги Р22 «Каспий» столкнулись «Шевроле Нива» под управлением 55-летнего водителя и «Форд Фокус» 29-летнего водителя.

Травмы получили водитель «Форда», его 27-летняя пассажирка и пассажиры 53 и 33 лет. Людей госпитализировали. Водитель второй машины, по предварительным данным, не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.