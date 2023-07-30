В ДТП в Касимовском районе погиб 55-летний мотоциклист

55-летний мотоциклист погиб в результате ДТП в посёлке Лашма Касимовского района, сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.
29 июля в 17.15 местный житель, управлявший мотоциклом «Ява», не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с попутным автомобилем «Опель Астра» под управлением 23-летнего жителя Московской области.
Травмы, полученные мотоциклистом, оказались смертельными — мужчина умер на месте происшествия.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, обстоятельства ДТП устанавливаются.