Пятница, 19 апреля, 2024

В «Доме Запольской» в Рязани разместят музей

Автор: 7info

Опубликовано

В «Доме Запольской» планируется разместить музей. Об этом сообщил ВКонтакте глава администрации Рязани Виталий Артёмов.

Старинное здание находится на Соборной площади. Сейчас в нём идут строительные работы с сохранением исторической кирпичной кладки.

Что за музей появится в доме, Артёмов не сообщил.

По словам мэра, мощнейший импульс реставрации исторических зданий в городе придаст включение региона в проект по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот при участии института развития ДОМ.РФ.

Артёмов рассказал, что в городе под руководством губернатора Павла Малкова проводят подготовительную работу для участия в проекте.

В «Доме Запольской» в Рязани разместят музей
В «Доме Запольской» в Рязани разместят музей
В «Доме Запольской» в Рязани разместят музей
В «Доме Запольской» в Рязани разместят музей

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