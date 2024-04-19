В «Доме Запольской» в Рязани разместят музей

В «Доме Запольской» планируется разместить музей. Об этом сообщил ВКонтакте глава администрации Рязани Виталий Артёмов.

Старинное здание находится на Соборной площади. Сейчас в нём идут строительные работы с сохранением исторической кирпичной кладки.

Что за музей появится в доме, Артёмов не сообщил.

По словам мэра, мощнейший импульс реставрации исторических зданий в городе придаст включение региона в проект по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот при участии института развития ДОМ.РФ.

Артёмов рассказал, что в городе под руководством губернатора Павла Малкова проводят подготовительную работу для участия в проекте.