В частной клинике Екатеринбурга произошла потасовка с женщиной-инвалидом

В Екатеринбурге сотрудники «Научно-образовательного медицинского центра» силой выставили на улицу женщину с инвалидностью по онкологии. Об этом порталу «E1.RU» рассказала сама пострадавшая.
Инцидент случился в пятницу, 22 октября. Женщина попросила маму занять место в очереди к доктору, чтобы сдать тест на коронавирус. Когда она приехала и попыталась пройти к маме, к ней подошёл мужчина и начал оттеснять, возмущаясь, что девушка идёт без очереди.
Когда девушка всё же попала в кабинет, её начали отчитывать врачи, обвиняя в том, что она устраивает скандал.
В ситуации начали разбираться правоохранители. В частной клинике на звонки журналистов «E1.RU» не отвечают.