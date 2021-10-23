В частной клинике Екатеринбурга произошла потасовка с женщиной-инвалидом

В Екатеринбурге сотрудники «Научно-образовательного медицинского центра» силой выставили на улицу женщину с инвалидностью по онкологии. Об этом порталу «E1.RU» рассказала сама пострадавшая.

Инцидент случился в пятницу, 22 октября. Женщина попросила маму занять место в очереди к доктору, чтобы сдать тест на коронавирус. Когда она приехала и попыталась пройти к маме, к ней подошёл мужчина и начал оттеснять, возмущаясь, что девушка идёт без очереди.

«Он начал хамить, угрожать, что вызовет ОМОН», — сказала пациентка

Когда девушка всё же попала в кабинет, её начали отчитывать врачи, обвиняя в том, что она устраивает скандал.

«Сказали, чтобы я шла оттуда, что у меня брать ничего не будут. Потом сказали: «Ну что, будете сдавать? Если будете, то закройте рот». Я им сказала, чтобы они сами замолчали. И тут встает один из врачей, берет меня грубо за плечи и выпихивает из кабинета, тащит меня чуть ли не за шкирку через весь коридор к выходу», — рассказывает она.

В ситуации начали разбираться правоохранители. В частной клинике на звонки журналистов «E1.RU» не отвечают.