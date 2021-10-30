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Суббота, 30 октября, 2021
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В больницах Рязани 30 пациентов с коронавирусом подключены к ИВЛ

Александр Ильин

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Оперштаб Рязанской области опубликовал актуальную информацию о состоянии заболевших коронавирусом. По состоянию на 18:00 29 октября 30 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. 

Кроме того, в лечебных учреждениях находится 890 человек с COVID-19. Состояние 40 из них оценивается врачами как удовлетворительное, 660 — средней степени тяжести, 182 — в тяжёлом состоянии. 

У остальных заболевших ковид протекает в лёгкой форме, они находятся дома на лечении. 

Ранее сообщалось, что с 30 октября в Рязани вводятся новые ограничительные меры из-за коронавируса. 

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