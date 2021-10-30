В больницах Рязани 30 пациентов с коронавирусом подключены к ИВЛ

Оперштаб Рязанской области опубликовал актуальную информацию о состоянии заболевших коронавирусом. По состоянию на 18:00 29 октября 30 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Кроме того, в лечебных учреждениях находится 890 человек с COVID-19. Состояние 40 из них оценивается врачами как удовлетворительное, 660 — средней степени тяжести, 182 — в тяжёлом состоянии.

У остальных заболевших ковид протекает в лёгкой форме, они находятся дома на лечении.

Ранее сообщалось, что с 30 октября в Рязани вводятся новые ограничительные меры из-за коронавируса.