В Рязанской области на время «локдауна» ужесточили работу общепита

Губернатор Рязанской области Николай Любимов внёс изменения в распоряжение о коронавирусных ограничениях. Текст документа опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».

До 15 ноября запрещается ночная работа заведений общепита с 23.00 до 06.00. Ранее в это время кафе и рестораны могли работать на вынос.

— В абзаце двенадцатом пункта 8 слова «, за исключением обслуживания на вынос» исключить, — говорится в документе.

Напомним также, что ранее был введён запрет на работу кафе и фудкортов в торговых центрах, они действуют в режиме «на вынос».

Еще одно изменение касается запрета на посещение торговых центров для непривитых рязанцев. Теперь они смогут пройти в ТЦ, но только для того, чтобы посетить пункт вакцинации.