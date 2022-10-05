В Астрахани ограничат движение из-за съёмок многосерийного фильма «Очевидное невероятное»

В Астрахани ограничат движение в центре города для съёмок съемок многосерийного фильма «Очевидное невероятное», сообщает сайт мэрии.

С 20 часов 5 числа до 18 часов 6 октября ограничат остановку и стоянку автомобилей на участке улицы Эспланадной от улицы В. Тредиаковского до улицы Кирова

До 12 часов 6 октября такие же ограничения введут на улице Ахматовской (участок между улицей Кирова и Театральным переулком).

Водителям стоит учитывать информацию при выборе маршрута.

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