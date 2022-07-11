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В Архангельской области женщина отправляла деньги на поддержку украинской армии

Сотрудники ФСБ применили меры профилактики в отношении жительницы Архангельской области, которая переводила деньги зарегистрированному на Украине международному благотворительному фонду, пишет Регион 29.

Сообщается, что эта иностранная организация с 2014 года оказывает помощь ВСУ. В частности, речь идет о предоставлении электронных средств ведения наблюдения, БПЛА, средств связи, а также обучении военных.

Нарушительнице объявили официальное предостережение о недопустимости таких действий во избежание преступления «Государственная измена».

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