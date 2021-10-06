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Среда, 6 октября, 2021
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В Архангельске девочки толпой избили парня

Никита Брыкин
В Архангельске девочки толпой избили парня

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В группе «Жесть Поморья» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с нападением на подростка.

На опубликованных кадрах видно, как вечером толпа девочек, которая, судя по комментариям одной из них, находилась в состоянии алкогольного опьянения, напала на парня.

По предварительным данным, подростки унижали и избили мальчика, поскольку он должен был им денег.

Как пишет Регион 29 со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД России по Архангельской области Ивана Распутина, по данному факту проводится проверка. Личности всех участников инцидента установлены, с ними продолжается работа. К ответственности могут привлечь подростком и их родителей.

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