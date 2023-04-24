Уровень воды в Оке в Рязани снизился за сутки на 54 сантиметра

За сутки в черте Рязани уровень воды в Оке понизился на 54 сантиметра до 72 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста города. В Главном управлении МЧС по региону привели данные о прохождении весеннего половодья от Рязанского гидрометцентра.

В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке понизился на 31 сантиметр до 305 сантиметров выше нулевой отметки, в районе Касимова уровень понизился на 20 сантиметров до 523 сантиметров выше нулевой отметки.

Вода в Мокше в черте р.п. Кадом опустилась на 12 сантиметров до 240 сантиметров выше нулевой отметки.

В реке Проня в черте Быково уровень воды повысился на 9 сантиметров и составляет 182 сантиметра выше нулевой отметки.

В районе села Троица уровень воды в Ранове понизился на 25 сантиметров до 306 сантиметров выше нулевой отметки.

У Скопина уровень воды в Верде не изменился и составляет 117 сантиметров выше нулевой отметки.

Подтопленными остаются один низководный мост в Шиловском районе и один участок дороги в Ермишинском районе. Водой отрезан 1 населённый пункт в Ермишинском районе.

В Рязанской области организована 1 лодочная переправа. Жизнеобеспечение населения не нарушено.