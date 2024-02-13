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Умер Николай Лискин, экс-руководитель Новомичуринского техникума

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В минувшее воскресенье, 11 февраля, на 78-м году жизни скончался бывший руководитель Новомичуринского многоотраслевого техникума Николай Лискин. Об этом сообщила на странице ВКонтакте «Пронская газета».

Николай Михайлович — выпускник Рязанского сельхозинститута, учебное заведение он закончил в 1972 году. После этого о 1988 года занимал руководящие должности в административно-хозяйственных и политических органах Сапожковского района Рязанской области. В 1986 году окончил Московскую высшую партийную школу

С 1993 по 2016 год руководил Новомичуринским многоотраслевым техникумом.

За годы его работы в образовательном учреждении было подготовлено 6500 специалистов для Рязанской области.

Лискин удостоен звания Почетный работник профессионального образования РФ, имеет многочисленные награды.

Умер Николай Лискин, экс-руководитель Новомичуринского техникума
Николай Лискин, фото: vk.com/gazpg

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