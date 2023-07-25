Вторник, 25 июля, 2023
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Убийцей девочки в Красноярском крае оказался маньяк-рецидивист

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Стражи порядка задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 16-летней девочки в Дивногорске, пишет телеграм-канал SHOT.

Девушка пропала без вести в субботу после того, как вышла из дома и пошла гулять на улицу Набережную. Вскоре ее нашли почти без одежды с перерезанным горлом рядом с трассой Р257 «Енисей».

Выяснилось, что задержанный вышел из тюрьмы за неделю до нападения. Его биоматериал совпал с найденным на теле подростка.

В 2014 году мужчина также освободился и уже через десять дней изнасиловал несовершеннолетнюю. Его вновь осудили. Предположительно, у маньяка были и другие жертвы.

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