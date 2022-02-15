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Вторник, 15 февраля, 2022

У смоленского чиновника Дударева появился двойник в соцсетях

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У смоленского чиновника Дударева появился двойник в соцсетях

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В Смоленске у начальника комитета по спорту Евгения Дударева появился двойник в соцсетях, пишет Readovka67.

Чиновник рассказал, что в Instagram ему попалась некая страница, которая якобы принадлежал ему же. При этом с этого аккаунта сидел другой человек. При этом речь идет о закрытом профиле.

«Человек выдает себя за председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Смоленска!» – возмутился Дударев.

Он попросил подписчиков накидать жалобы на аккаунт, чтобы его заблокировали в ближайшее время.

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