У наркокурьера в Скопинском районе изъяли около 150 граммов героина

Иностранца задержали сотрудники Управления наркоконтроля УМВД по Рязанской области при транспортировке партии запрещённого вещества.

В ведомстве отметили, что в Скопине участились случаи изъятий героина у местных наркопотребителей. Полицейские выяснили, что курьер-закладчик интернет-магазина передвигался на машине с московскими номерами.

В селе Гремячка рано утром сотрудники УНК УМВД и инспекторы ГИБДД остановили Chevrolet Lanos, за рулём которого находился 20-летний уроженец Средней Азии. При досмотре авто были найдены 80 свёртков с 148 граммами героина. Водитель задержан.

Как установили правоохранители, молодой человек проживал в Подмосковье и ранее приезжал в Скопинский район как наркокурьер. В райцентре также нашли закладки массой 5 граммов, сделанные мигрантом.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, ведётся расследование. Фигурант заключён под стражу.