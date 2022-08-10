Три дворовые территории отремонтированы в Рязани

Комиссионная приёмка работ прошла в Недостоево. Качество ремонта оценили депутаты Рязанской городской думы по округу №15 Александр Лемдянов и Галина Трушина, а также представители подрядчика, городского управления благоустройства и общественности.

Во дворах домов 1 к. 3, 3 и 4 по улице Сельских Строителей уложен асфальт, заменены бордюры, а также обустроены входные группы и парковочные места и завезён грунт.

Галина Трушина обратила внимание на вопросы водоотведения. Подрядчик примет дополнительные меры, если после дождя возникнут проблемы.

Замечания комиссии по спилу сухих деревьев и благоустройству территории подрядчик устранил на месте.