Телеведущая Барановская показала ужас заброшек Волгограда

Известная телеведущая Юлия Барановская приехала в Волгоград и сняла ролик о заброшенном трехэтажном здании на улице Удмуртской, пишет V1.RU.

В июле 2021 года там произошел резонансный случай – с третьего этажа постройки упала 13-летня девочка. Она сломала позвоночник в нескольких местах. Несмотря на трагедию, заброшенное здание так и стоит на своем месте.

Тогда в случившемся обвинили сотрудницу управляющей компании «Новый дом», которая не огородила аварийную постройку.

«Ничего не сделано. Полное бездействие, а уже два года прошло после трагедии», – возмутилась Барановская.

Родители рассказали ей, что просят снести здание, но этого так и не произошло.