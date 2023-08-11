Пятница, 11 августа, 2023
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Татьяна Панфилова вручила награды работникам физической культуры и спорта

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Председатель рязгордумы Татьяна Панфилова приняла участие в торжественной церемонии в честь Дня физкультурника. 

Торжественное награждение, посвященное предстоящему празднику, прошло в городской администрации. Участникам церемонии вручили региональные и муниципальные награды за достижения в физической культуре и спорте, отмечает пресс-служба рязгордумы. 

Татьяна Панфилова отметила, что число рязанцев, занимающихся спортом, постоянно растет – и в этом большая заслуга тех, кто присутствует на награждении:

Этот праздник считают своим все, кто любит спорт – вне зависимости от профессии и возраста. День физкультурника объединяет тренеров и спортсменов, профессионалов и любителей, ветеранов и начинающих. Каждый из вас вносит свой вклад в популяризацию здорового образа жизни и развитие спорта в нашем городе.

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