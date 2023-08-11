Татьяна Панфилова вручила награды работникам физической культуры и спорта

Этот праздник считают своим все, кто любит спорт – вне зависимости от профессии и возраста. День физкультурника объединяет тренеров и спортсменов, профессионалов и любителей, ветеранов и начинающих. Каждый из вас вносит свой вклад в популяризацию здорового образа жизни и развитие спорта в нашем городе.