Татьяна Панфилова вручила награды работникам физической культуры и спорта

Председатель рязгордумы Татьяна Панфилова приняла участие в торжественной церемонии в честь Дня физкультурника.
Торжественное награждение, посвященное предстоящему празднику, прошло в городской администрации. Участникам церемонии вручили региональные и муниципальные награды за достижения в физической культуре и спорте, отмечает пресс-служба рязгордумы.
Татьяна Панфилова отметила, что число рязанцев, занимающихся спортом, постоянно растет – и в этом большая заслуга тех, кто присутствует на награждении: