«Делать от души, по любви и на совесть». Геннадий Филин – о Рязани, символических моментах в истории группы «FEELIN’S» и виртуозном сочетании музыкальных стилей

30 мая в Рязанском МКЦ состоится юбилейный творческий вечер, посвящённый 60-летию Геннадия Филина и 40-летию группы «FEELIN’S». Столько лет коллектив радует поклонников джаза в Рязани и за её пределами. В преддверии нескольких знаменательных дат корреспондент 7info Полина Иманова взяла интервью у Геннадия. Удалось вспомнить культовые для группы события, обсудить настоящее и, конечно, заглянуть в будущее!

– Сорок лет группе – это очень внушительная дата, считай, два поколения. Какие чувства испытываете по этому поводу?

– Интересный вопрос. Иногда немного удивляюсь. Последний год был очень насыщенным, три крупных проекта. Так что всё идёт своим чередом, играем вроде всё лучше и лучше. Чем ты дольше играешь живую музыку, тем круче получается!

Квартет Feelin’s

– То есть преимущественно это чувство гордости за весь накопленный опыт, правильно?

– Да, это можно назвать и чувством гордости, и просто радостью. Сложные моменты бывают у всех, и тогда хочется всё бросить. Но ты делаешь выбор в пользу творчества и продолжаешь заниматься любимым делом. И чем дальше, тем больше радости получаешь.

– Это самое главное. Как раз по поводу проектов: за всё это время было много мероприятий, которые вы посетили, и проектов, которые реализовали. Какие из них запомнились больше всего и почему?

– Больше всего запомнилось… всё! Когда делаешь от души, по любви и на совесть, происходит так. Или же не запоминается! /смеётся/. Ведь когда полностью вкладываешься в то, что делаешь, ничего не остаётся. Я даже, как правило, ничего в соцсети не выкладываю. Не могу ничем поделиться, потому что всё было отдано, всё прожито.

– Мне кажется, это свойство творческого человека – выложиться, как оно есть на духу, и потом уже спустя время проанализировать, как оно было.

– Да, да, так и получается.

На I Московском джазовом фестивале, 2022 г На I Московском джазовом фестивале, 2022 г

– Хорошо, а какое мероприятие, например, какой-нибудь фестиваль, вам бы хотелось посетить в будущем и какой проект осуществить?

– Вопрос, думаю, вытекает из тех проектов, которые мы сделали, и отчасти связан с предыдущим вопросом. Я же так и не ответил, да? Я сказал, что не помню. /смеётся/ На самом деле, конечно же, я помню. Было три крупных проекта. Первое – осенний концертный тур Feelin’s & Boris Savoldelli ЕсенинJazz по 14 городам России. Группе недавно было 39, а 39 для меня – важное число. Я сам себя называю «Человек 39».

С итальянским вокалистом Борисом Саволделли в Северодвинске, гастрольный тур Feelin’s & Savoldelli

Второй проект, по субсидии Министерства культуры Рязанской области, называется «Величие рязанской земли. Проект 3Д». Мы выступали с ним перед школьниками районных центров Рязанской области. Проект посвящён трём выдающимся рязанцам. Это Александр Александров, автор гимна Российской Федерации. Он «Дух русской нации», первое Д. Сергей Есенин, «Душа русской нации», второе Д. И Константин Циолковский, основоположник мировой космонавтики, философ-космист, сказавший замечательные слова: Я человек – гражданин вселенной, ответственный за судьбу планеты. Он «Космическое Дело русской нации», третье Д.

Последний проект, который сейчас мы завершаем, «С чего начинается Родина?». Для школ Рязани мы создали программу из 14 произведений наследия советской эпохи, плюс – добавили свои песни, посвящённые рязанскому краю, Окскому заповеднику. Отвечая на ваш вопрос, скажу: важно для нас развивать эти три основных направления, да и все проекты группы.

– Вы упомянули про символическое число и про значение Рязани. Насколько Рязань важна для вас, для вашего творчества?

– Рязань абсолютно важна. Я родился в Рязани, и она дает мне силу. Очень важно эту силу ощущать. А 39 – это вообще число резонанса, не зря оно сильно связано с Рязанью и со мной. Я учился в 39-й школе, в 139-й группе в радиоинституте, был прописан в 39-й квартире, в паспорте и в номере моей машины есть 39. Рязань имеет почтовый индекс 39, а площадь Рязанской области 39600 кв. км.

Геннадий Филин, Дни джаза в Рязани 1988 Историческое фото: в подвале Радиоинститута, 1990 год.

Сергей Долгишев — саксофон,

Андрей Каунов — бас,

Вячеслав Сергеев — барабаны,

Станислав Глушенков — гитара,

Геннадий Филин — фортепиано, руководитель коллектива.

Когда вы видите число 39, вы находитесь в резонансе Бога, а резонанс – это резкое усиление энергии. Когда было 39 лет группе, я приложил огромные усилия для реализации разных проектов. Даже музей группы появился. У него пока нет постоянного пристанища, экспозиции, чтобы было куда прийти посмотреть, но тем не менее презентация его состоялась. Мы по максимуму сделали всё возможное, чтобы развивать дальше то, что сейчас является группой «FEELIN’S».

На открытии музея Feelin’s на фестивале «Наше Орехово»

– Вы упомянули Окский заповедник. Как давно группа с ним сотрудничает?

– С 2008 года, этой осенью будет уже 16 лет нашему сотрудничеству.

– Тоже очень серьёзная дата. А были ли какие-то курьёзные или забавные ситуации, связанные с выступлениями в рамках сотрудничества?

– Да, удивлением было, когда журавли начинали нам подпевать и аккомпанировать. Но самый забавный случай произошёл в начале наших выступлений в Окском заповеднике. Мы поехали в заповедник, когда там снимали фильм «От яйца до полёта». Суть фильма такова: камеры установили в журавлином питомнике. Они фиксировали, как журавлиха снесла яйцо, из яйца вылупился журавлик, как он рос, как мама ставила его на крыло и как журавлик самостоятельно начинал летать. Было всё это в начале мая, мы исполняли в заповеднике песню, когда во время второго куплета вдруг открылась дверь в актовый зал, прямо во время исполнения вбежали дети, крича «Журавлиха снесла яйцо!» Вот такие чудеса!

– Это очень символично!

– Да, потом мы издали альбом под названием «Журавли», и вот эта самая песня, о которой я рассказал, до сих пор живёт. В программе проекта «С чего начинается Родина?» она, конечно же, есть. А написал её мой давний друг Анатолий Морозов

– Раз уж заговорили про проект «С чего начинается Родина?»… Группа курирует школьные хоровые коллективы. Как вы мотивируете и наставляете начинающих исполнителей?

– О, это очень легко. Мы разослали сначала одну песню во все школы Рязани и предложили поучастввать в проекте. Сделать это решили 17 школ. Из них мы отобрали 7. Мы предложили программу из 14 произведений. Они были немного удивлены и шокированы количеством, и для них это был определённый «напряг». Но любой «напряг» – это как раз то, что нас развивает. И все на самом деле были счастливы. В каждую школу группа приезжала на генеральную репетицию, на следующий день делала концерт с детьми – и так 7 раз! После этого мы сделали финальный гала-концерт в МКЦ, где были все эти школы, и одна, восьмая, вне конкурса. Как мотивировать? Все были мотивированы. Наш проект лёг на очень благодатную почву.

– То есть, дети были больше всего воодушевлены и замотивированы самим фактом участия в таком серьёзном деле?

– Да, конечно, они были просто невероятно счастливы. Когда все эти юные пацаны и девчонки, находящиеся в подростковом сложном возрасте, подходят к тебе, трясут твою руку и искренне благодарят за участие в таком проекте, а ведь он патриотический – это дорого стоит. Просто до слёз!

Feelin’s

– А какую энергию и какие посылы вы хотите своей музыкой, своим исполнением передать аудитории?

– Самые искренние, самые чистые и самые честные. Музыка «FEELIN’S» – это именно такая музыка. Мы выбрали самые огненные песни нашего пионерского, комсомольского прошлого. Сейчас мы выдаём это в лучшем качестве и делаем это по любви, потому что видим в этом прекрасное духовное начало и как музыканты можем выразить это так, как никто ещё не выражал. Поэтому когда мы выдаем такую программу совместно с детьми и их педагогами с огромной энергией и драйвом, с элементами джазовой, блюзовой, даже рок-музыки, это заряжает очень сильно.

Геннадий Филин и саксофонист Bill Evans — обладатель Грэмми, концерт в Рязани в 2015 г

– А была ли на каком-то этапе существования группы мысль сменить жанр?

– Стиль, который мы используем в своём живом исполнении – это сплав джаза, блюза, рок-н-ролла и классики отчасти. Этот сплав называется современной инструментальной музыкой. Мы делаем аранжировку любой песне, используя в каком-то случае чуть больше джаза, в каком-то чуть больше блюза или баллады. Мы охватываем и изучаем все стили, которые существуют на данный момент, всё лучше в них разбираемся и стараемся грамотно применить.

На международном фестивале Триумф Джаза Игоря Бутмана

– Это особенно здорово, когда получается одинаково хорошо проявлять себя в разных стилях. И, завершая, какие ожидания от грядущего концерта и какие планы на будущее у группы в принципе?

– Какие ожидания? Достойно делать своё дело. Я думаю, мы порадуем наших почитателей, ибо их уже довольно много. Есть несколько городов, где мы выступали уже по несколько раз, и география только расширяется. Кто-то приедет на наш концерт Бог знает откуда! Я был потрясен, когда во время концерта в джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге люди подходили и говорили, что они приехали, например, из Тюмени. Я поверить не мог. А насчёт планов, повторюсь, будем развивать проекты — «Величие рязанской земли», «С чего начинается Родина?» и просто нашу концертную и гастрольную деятельность. Это ещё и наш совместный проект с Натальей Богдановой, певицей и актрисой, которая сейчас живёт и работает в Москве. Проект называется «Ретро советской эпохи».

Геннадий Филин за роялем

– Действительно, это музыка, которая объединяет людей. В том числе и сквозь поколения.

– Абсолютно так, да.

– Поздравляем вас и ваш коллектив с наступающим праздником и желаем удачи в реализации будущих проектов