Суббота, 1 июня, 2024

2-летний ребёнок и мужчина погибли в ДТП в Рязанской области

Автор: 7info

Опубликовано

В результате ДТП на границе Ряжского и Александро-Невского районов Рязанской области погибли мужчина и 2-летний ребёнок, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась 1 июня в 14.50 на 130-м километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Ефремов». По предварительным данным, 33-летняя жительница Александро-Невского района, управляя автомобилем «Шевроле Нива», совершила столкновение с автомобилем «Дэу Нексия» под управлением 34-летнего жителя Ухоловского района.

Водитель «Дэу Нексия» и 2-летний пассажир погибли. Пассажиры 25 и 3 лет госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

2-летний ребёнок и мужчина погибли в ДТП в Рязанской области
2-летний ребёнок и мужчина погибли в ДТП в Рязанской области
2-летний ребёнок и мужчина погибли в ДТП в Рязанской области
2-летний ребёнок и мужчина погибли в ДТП в Рязанской области
2-летний ребёнок и мужчина погибли в ДТП в Рязанской области

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