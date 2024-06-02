Воскресенье, 2 июня, 2024

Врач объяснил пользу регулярных занятий сексом

Автор: 7info

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Изображение от jcomp на Freepik

Регулярные занятия сексом могут принести пользу благодаря феномену Тарханова-Белова, рассказал уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников в своём телеграм-канале.

Феномен Тарханова проявляется в том, что при воздержании предстательная железа набухает, а секрет в семенных пузырьках накапливается, что усиливает половое влечение. Чтобы избавиться от эякулята, организм может использовать ночные поллюции, которые чаще происходят у юношей.

У мужчин феномен Тарханова уравновешивается феноменом Белова: при половом воздержании тонус семенников подавляется, и сексуальные фантазии, спонтанные эрекции и ночные поллюции становятся реже. После периода длительного сексуального воздержания мужчине может быть сложно сразу вернуться к привычному ритму половой жизни, так как его половые железы работают в сниженном режиме.

Однако если появляется возможность вести регулярную половую жизнь, потенциал мужчины восстанавливается. Важно учитывать, что чем старше возраст, тем сложнее вернуться к нормальному ритму после длительной абстиненции. Поэтому крайне нежелательны длительные воздержания после 50 лет.

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