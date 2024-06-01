Опубликованы фото со съёмок фильма «Почтарь» с Петровым в главной роли!

Онлайн-кинотеатр Kion опубликовал в телеграм-канале информацию о начале съёмок фильма «Почтарь» с Александром Петровым в главной роли.

Картина снимается в Рязани и Касимове.

Действие драмы с элементами детектива проходит в 1942 году в небольшом советском городке. Петров играет главного героя картины — чудаковатого почтальона.

По сюжету важное письмо из военного ведомства пропадает и не доходит от почты до военкомата. Следователь выясняет, что последним пропавшее письмо видел главный герой Петрова.

В ролях: Александр Петров, Инга Оболдина, Полина Агуреева, Влад Абашин, Дмитрий Ковган и другие.

Фото в новости: t.me/kionru