Пятница, 31 мая, 2024

Премьера фильма «Почтарь» с Петровым запланирована на 2025 год

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/dinadinarovna

Премьера фильма «Почтарь» с Александром Петровым, съёмки которого проходят в Рязани и Касимове, запланирована на 2025 год. Об этом, со ссылкой на пресс-службу сервиса Kion, сообщает ТАСС.

Действие драмы с элементами детектива проходит в 1942 году в небольшом советском городке. Петров играет главного героя картины — чудаковатого почтальона.

По сюжету важное письмо из военного ведомства пропадает и не доходит от почты до военкомата. Следователь выясняет, что последним пропавшее письмо видел главный герой Петрова.

Сам актёр называет работу над фильмом чистым творчеством, отмечая, что подобные роли никогда не играл.

Режиссёр картины — Андрей Разенков. В ролях: Инга Оболдина, Полина Агуреева, Влад Абашин, Дмитрий Ковган, Александр Мичков, Юрий Беляев, Федор Лавров и Алексей Розин.

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