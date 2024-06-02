В Рязани произошла массовая авария

В социальных сетях появились фото и видео массовой аварии в Рязани. Сообщается, что она произошла на Московском шоссе 1 июня.

На сайте YA62 опубликовали запись с видеорегистратора, на которой зафиксировали ДТП. А в паблике Rzn life подписчики выложили фотографии с места происшествия. Судя по снимкам, столкнулись три легковых автомобиля.

В Telegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области появилась информация, что в данном ДТП пострадавших не зарегистрировано. Сейчас проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.