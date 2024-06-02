Воскресенье, 2 июня, 2024

Потери ВСУ за месяц в Харьковской области сравнили с «Артёмовской мясорубкой»

Автор: 7info

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Изображение от vecstock на Freepik

За один месяц в Харьковской области ВСУ понесли потери, сравнимые с «Артёмовской мясорубкой», сообщает телеграм-канал «Военное дело».

— Количество подбитой украинской техники за сутки иногда доходит до 50 единиц. Личный состав оказался неподготовленным, а оборонительные сооружения — недостроенными, — говорится в сообщении.

Отметим, что так называемая «Артёмовская мясорубка» длилась 224 дня, сейчас же речь идёт лишь об одном месяце.

Между тем Стивен Брайен, бывший помощник заместителя министра обороны США, в своей статье для издания Weapons and Strategy высказал мнение о том, что лидеры НАТО обеспокоены возможным поражением Украины.

Брайен считает, что у лидеров Североатлантического альянса практически нет вариантов для спасения Украины. Они опасаются, что страна может распасться, и не знают, как действовать дальше.

По мнению Брайена, Украина находится на грани кризиса. Он указывает на большие потери, которые несут Вооружённые силы Украины, и говорит о том, что принудительно мобилизованные мужчины не могут заменить обученных бойцов, отмечает РЕН ТВ.

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