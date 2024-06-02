Воскресенье, 2 июня, 2024

Гастроэнтеролог развеяла миф о полезности любых каш на завтрак

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от stockking на Freepik

Завтрак — это важный приём пищи, который обеспечивает нас энергией на весь день. Врачи рекомендуют включать в свой рацион каши, так как они являются полезным и питательным выбором. Однако, не все каши одинаково полезны, пишет E1.ru.

Галина Барташевич, врач-гастроэнтеролог и диетолог клиники реабилитации доктора Волковой, советует обратить внимание на состав каш. Специалист рекомендует избегать геркулесовой каши, так как она содержит большое количество фитиновой кислоты, которая может блокировать усвоение кальция.

Манная каша также не является оптимальным выбором: она бедна по составу и содержит много неполезных быстрых углеводов. Вместо этого, гастроэнтеролог рекомендует обратить внимание на серые каши, такие как гречневая или кукурузная, а также на белое киноа, которое стало очень популярным в последнее время.

Хотя многие люди привыкли есть кашу на завтрак, врач уверяет, что можно сытно и вкусно поесть и без привычной манки или овсянки. Она предлагает варианты белковых завтраков, таких как омлет, рыба или овощные салаты под белковым прикрытием.

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