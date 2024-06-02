Воскресенье, 2 июня, 2024

На телеканале «СТС» вышел выпуск «Рогов в городе» из Рязани

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/sonya_melnic

В воскресенье, 2 июня, на телеканале СТС вышел новый выпуск программы «Рогов в городе» с героиней из Рязани.

Напомним, съемки проходили в начале мая. Автор шоу, стилист Александр Рогов, выбрал для преображения рязанского хореографа Соню Мельник. Она преподает реггетон. В выпуске девушка рассказала, что чаще всего к ней на занятия ходят молодые мамы, и призналась, что мечтает открыть свою студию с детской комнатой. Сюда мамы смогут приводить детей, с которыми будут проводить занятия тьютеры, а женщины тем временем будут танцевать.

«Рогов в городе» — это мейковер-шоу, в котором стилист Александр Рогов преображает женщин из разных регионов России. Причем делает это в родных городах героинь, привлекая к преображению местных бьюти-мастеров.

Кроме разбора гардероба, шопинга, создания образа в салоне красоты, в каждом выпуске стилист посещает знаковые места города, рассказывает о его культуре и истории. В Рязани он прогулялся по улице Почтовой, по Рязанскому кремлю, где поднялся на Соборную колокольню.

К преображению Сони Мельник подключись парикмахер Анастасия Нефедова и визажист Виктория Ксенофонтова. Курировала работу мастеров стилист Полина Музычук.

Финал шоу, где перед героиней открывают зеркало, состоялся во Дворце культуры «Приокский». Сюда приглашали всех желающих, кто хотел бы посмотреть на съемочный процесс. В итоге пришло так много людей, что зал был практически полон. Александр Рогов сказал, что такого количества зрителей не приходило ни на один финал. А в своем Telegram-канале написал, что рязанский выпуск стал одним из любимых в сезоне.

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