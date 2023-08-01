Татьяна Панфилова и Андрей Красов посетили школу искусств № 5 и парк им. Гагарина

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и депутат Государственной Думы РФ Андрей Красов вместе с представителями администрации города, руководства школы и подрядной организации проконтролировали ход ремонта детской школы искусств № 5. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Реконструкция учреждения ведется в рамках национального проекта «Культура» и предполагает отделку основного здания и возведение нового 3-этажного корпуса. На сегодняшний день отремонтированы крыша и фасад здания, выполнена штукатурка внутренних стен, на полу в коридорах и кабинетах уложены плитка и линолеум, произведен монтаж коммуникационных сетей. К окончанию ремонта в учреждении будет оборудовано 27 кабинетов и большой современный акустический концертный зал и отремонтирован малый зал для хоровых коллективов. Также начались работы по благоустройству прилегающей территории. В планах — установка лавочек и озеленение. Во время осмотра помещений было отмечено, что работы ведутся с отставанием от графика.

— Завершения работ ждут с нетерпением и учащиеся, и их родители. К началу учебного года обновленная школа искусств должна быть полностью готова, — отметила Татьяна Панфилова.

Затем Татьяна Панфилова и Андрей Красов осмотрели территорию парка им. Гагарина и пообщались с его посетителями. В прошлом году парк стал победителем рейтингового голосования по Московскому району, работы по благоустройству ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В результате благоустройства здесь обновили 3 существующие детские площадки, обустроили спортивную площадку. Ведется строительство скейт-парка.

Проведены работы по обновлению освещения игровых зон и высадка лип. Окончание работ по благоустройству запланировано на начало сентября.