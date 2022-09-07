Татьяна Голикова посетила Великий Новгород с рабочим визитом. Подробности сообщила пресс-служба правительства РФ.
Вице-премьер вместе с губернатором региона Андреем Никитиным посетила ряд социальных и образовательных учреждений, провела круглый стол по вопросам организации профессионального образования и встретилась с семьями, заключившими социальный контракт.
Социальный контракт в области пользуется большим успехом.
В регионе заключено уже более 14 тыс. соцконтрактов.
Область в течение 3 лет получит 1,5 млрд из бюджета, — по 500 млн ежегодно — на ремонт общежитий учреждений СПО.
При поддержке правительства в 2023 году начнётся реконструкция театра драмы им Ф. М. Достоевского.