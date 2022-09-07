Татьяна Голикова посетила Великий Новгород с рабочим визитом. Подробности сообщила пресс-служба правительства РФ.

Вице-премьер вместе с губернатором региона Андреем Никитиным посетила ряд социальных и образовательных учреждений, провела круглый стол по вопросам организации профессионального образования и встретилась с семьями, заключившими социальный контракт.

Социальный контракт в области пользуется большим успехом.

«Ваш губернатор, который возглавляет комиссию Госсовета по социальной политике, был инициатором новых решений по социальному контракту, которые были поддержаны Президентом. В частности, это увеличение средств на собственное дело и на личное подсобное хозяйство. Сейчас эти цифры возросли с 250 до 350 и со 100 до 200 тыс. рублей», — отметила Татьяна Голикова.

В регионе заключено уже более 14 тыс. соцконтрактов.

Область в течение 3 лет получит 1,5 млрд из бюджета, — по 500 млн ежегодно — на ремонт общежитий учреждений СПО.

При поддержке правительства в 2023 году начнётся реконструкция театра драмы им Ф. М. Достоевского.