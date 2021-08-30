Свыше 20 рязанских улиц остались без холодной воды

В понедельник, 30 августа, свыше 20 рязанских улиц остались без холодный воды. Об этом сообщает пресс-служба Водоканала.
Так, воду отключат до 17:00.
Отключение коснется следующих улиц:
- 1-й Сысоевский проезд;
- 2-й Сысоевский проезд;
- Улица Гайдара;
- Улица Гоголя, дома №№ 43/26, 45 корп.1, 45 корп.2, 47;
- Улица Корнилова;
- Улица Котовского;
- Улица Кутузова;
- Улица Мусоргского;
- Улица Нахимова;
- Улица Сысоевская;
- Улица Ушакова;
- Улица Черновицкая дома №№ 19, 24 корп.1, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 32, 32 корп.1, 32 корп.2, 34, 34 корп.1, 34 корп.2, 34 корп.3, 36, 38, 38 корп.1, 38 корп.2, 38 корп.3;
- Улица Щорса;
- Проезд Котовского;
- Улица Кутузова, 11;
- Улица Черновицкая, 34а, 32а;
- Нахимова, д. 1 — школа № 57;
- Улица Большая, дома №№ 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82;
- Улица Полевая;
- Улица Старое Село, дома №№ 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 59 корп.1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77 корп.1, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87;
- Касимовское шоссе, дом № 46А (автомойка);
- Улица Большая, дом № 88;
- Улица Белякова, дома №№ 22, 23, 24, 25.