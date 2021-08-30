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Понедельник, 30 августа, 2021
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Свыше 20 рязанских улиц остались без холодной воды

Елена Лобанова
Свыше 20 рязанских улиц остались без холодной воды
Изображение Anja🤗#helpinghands #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay

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В понедельник, 30 августа, свыше 20 рязанских улиц остались без холодный воды. Об этом сообщает пресс-служба Водоканала.

Так, воду отключат до 17:00.

Отключение коснется следующих улиц:

  • 1-й Сысоевский проезд;
  • 2-й Сысоевский проезд;
  • Улица Гайдара;
  • Улица Гоголя, дома №№ 43/26, 45 корп.1, 45 корп.2, 47;
  • Улица Корнилова;
  • Улица Котовского;
  • Улица Кутузова;
  • Улица Мусоргского;
  • Улица Нахимова;
  • Улица Сысоевская;
  • Улица Ушакова;
  • Улица Черновицкая дома №№ 19, 24 корп.1, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 32, 32 корп.1, 32 корп.2, 34, 34 корп.1, 34 корп.2, 34 корп.3, 36, 38, 38 корп.1, 38 корп.2, 38 корп.3;
  • Улица Щорса;
  • Проезд Котовского;
  • Улица Кутузова, 11;
  • Улица Черновицкая, 34а, 32а;
  • Нахимова, д. 1 — школа № 57;
  • Улица Большая, дома №№ 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82;
  • Улица Полевая;
  • Улица Старое Село, дома №№ 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 59 корп.1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77 корп.1, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87;
  • Касимовское шоссе, дом № 46А (автомойка);
  • Улица Большая, дом № 88;
  • Улица Белякова, дома №№ 22, 23, 24, 25.

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