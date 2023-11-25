Стало известно, чем недовольны туристы в Калининграде и области

Министр по культуре и туризму Андрей Ермак рассказал в VK, чем больше всего были недовольны туристы в уходящем году в Калининградской области.

По его словам, некоторые отдыхающие жаловались на пробки на Куршскую косу. По этой причине многие провели больше времени в очереди на КПП, чем гуляли в нацпарке.

«Если брать 2023 год — самое большое количество жалоб было на ремонт променада в Светлогорске. Люди не ожидали, что они приедут, а там ремонт», — пояснил Ермак.

Кроме того, туристам не хватает маршрута «hop-on-hop-off» на красных двухэтажных автобусах в Калининграде. Речь идет о кольцевом маршруте, на котором можно остановиться, погулять в интересном месте, после чего вновь сесть на транспорт и поехать дальше.