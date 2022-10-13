Сорокина: Строительство новой школы в Кальном входит в завершающую стадию

Строительство новой школы в Кальном входит в завершающую стадию, написала 13 октября Елена Сорокина.

По словам главы администрации, проект технически сложный — ручей Быстрец, коммуникации, отсыпка грунта. Со всеми этими задачами подрядчик справился.

Сейчас завершается устройство внутренних инженерных коммуникаций, идёт отделка помещений. Параллельно ведутся работы по благоустройству территории школы, проездов и тротуаров, монтажу наружного освещения.

Тротуар, ведущий к школе, вымощен плиткой, рядом сделана парковка. Во дворе школы будут обустроены три универсальные спортивные площадки, игровая зона и площадка для отдыха. В настоящее время на них укладывают покрытие и устанавливают оборудование.

— Пообщались с подрядчиком, — написала Сорокина. — Через неделю он планирует завершить отделку фасада, обустройство главной входной группы. Также будет уложен второй слой асфальта перед зданием, и рабочие перейдут к асфальтировке территории вокруг школы.

Все необходимые материалы и оборудование закуплены. В пищеблоке уже готова система вентиляции, завершена отделка стен и пола. В школу завозят мебель и оборудование, развешивают доски, устанавливают двери.

— Напомнила подрядчику про выполнение сроков контракта. Работы предстоит немало — нужно ускориться. Смены отделочников обещали максимально усилить. Контроль за объектом будем осуществлять еженедельно, — отметила мэр.

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