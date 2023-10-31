Телеведущий Владимир Соловьев и бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми поспорили в эфире канала «Россия 1» из-за операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

Как отметил Соловьев, нельзя оправдывать преступления одних преступлениями других, комментируя гибель мирного палестинского населения из-за ударов израильских военных.

«Я могу», – ответил ему Кедми.

Журналист парировал ему, что в России никогда не поймут и не примут коллективной ответственности за действия ХАМАС. В то же время израильский эксперт сказал ему, что женщин и детей подставило под огонь палестинское движение.

«Нет, это вы их убиваете», – подчеркнул Соловьев.

В конце дискуссии Кедми попросил «не учить ЦАХАЛ воевать».