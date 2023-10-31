Вторник, 31 октября, 2023
На главнуюНовости мира

Соловьев поспорил с израильским экспертом в телеэфире

powder

Телеведущий Владимир Соловьев и бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми поспорили в эфире канала «Россия 1» из-за операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

Как отметил Соловьев, нельзя оправдывать преступления одних преступлениями других, комментируя гибель мирного палестинского населения из-за ударов израильских военных.

«Я могу», – ответил ему Кедми.

Журналист парировал ему, что в России никогда не поймут и не примут коллективной ответственности за действия ХАМАС. В то же время израильский эксперт сказал ему, что женщин и детей подставило под огонь палестинское движение.

«Нет, это вы их убиваете», – подчеркнул Соловьев.

В конце дискуссии Кедми попросил «не учить ЦАХАЛ воевать».

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах