Сельхозпредприятия Старожиловского района расширят возможности переработки и рынки сбыта

Сельхозпредприятия Старожиловского района будут расширять возможности переработки и рынки сбыта. Павел Малков обсудил с руководством предприятий АПК перспективы развития. Врио главы региона побывал в Старожиловском районе 31 августа.

Сельское хозяйство — основа экономики Старожиловского района. Сейчас все земли сельхозназначения в муниципалитет введены в оборот. Одним из крупных предприятий является Старожиловский молочный комбинат. Это один из лидеров молочной переработки в регионе, он выпускает более 50 наименований продукции.

Колхоз (СПК) имени Ленина — ещё одно крепкое предприятие. Там производятся мясо, молоко, выращиваются зерновые, масличные и кормовые культуры. Предприятие реализует социальные проекты для жителей близлежащих населённых пунктов.

По итогам обсуждений с руководством обоих предприятий Павел Малков дал ряд поручений, в том числе по ремонту сельских дорог и развитию инфраструктуры. Такая работа в первую очередь нацелена на повышение качества жизни в сельской местности, – сообщает Рязанская область ВКонтакте.