Пятница, 30 июня, 2023
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Самый страшный день июля назвала популярный нумеролог

7info7
Фото из группы Рязань ВКонтакте

Наступающий июль несёт в себе большую опасность, которая, возможно, свалится на плечи россиян в один из дней в середине месяца. Опасную дату рассчитала и назвала изданию Сиб.фм нумеролог Ольга Скоромная.

Речь идёт о дате 17 июля. Это день выпадает на «лунные сутки», которые считаются самыми тяжёлыми во всём лунном месяце. В людях в эту дату могут обостряться агрессивные и крайне негативные качества.

– В этот день нас будут обольщать, обманывать, испытывать на прочность, и наша задача — просто на это не вестись, — предупредила нумеролог.

Скоромная советует в этот день не принимать важные решения и всячески избегать конфликты. Не стоит пить алкоголь, а дом важно содержать в порядке и чистоте.

Об особенной дате 17 июля 2023 года говорил другой известный провидец — гений-математик Сидик Афган. Он заявил, что 17 июля, вероятно, произойдёт провокация связанная с радиоактивными материалами. Афган отметил, такое действие вряд ли останется без ответа.

Ещё Афган предупреждал, что июль станет судьбоносным для Украины. Там в этом месяце сменится власть. Произойдёт ли это 17 июля, нам только предстоит узнать.

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