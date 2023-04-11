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Вторник, 11 апреля, 2023
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Пророк-математик назвал день 2023 года, когда может произойти страшное

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Фото с сайте pxhere.ru

На фоне слухов об эскалации боевых действий этой весной вспомнилось одно из последних пророчеств математика-гения Сидика Афгана, который с помощью уникальной формулы предсказал ряд мировых событий. По его словам, в 2023 году настанет день, когда может произойти страшное.

Афганский специалист убеждён: страшная дата придётся на наступающее лето. 17 июля, вероятно, произойдёт провокация связанная с радиоактивными материалами. Афган отметил, такое действие вряд ли останется без ответа.

Сидик Афган сделал прогноз по возможным мирным переговорам. Начаться они могут в 2023 году, но ни к чему конкретному они не приведут. Скорее всего, что ситуация сможет разрешиться только ближе к 2025 году.

Ранее пророк-математик рассчитал дату рождения следующего президента России и дату, когда на Украине сменится власть.

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