На фоне слухов об эскалации боевых действий этой весной вспомнилось одно из последних пророчеств математика-гения Сидика Афгана, который с помощью уникальной формулы предсказал ряд мировых событий. По его словам, в 2023 году настанет день, когда может произойти страшное.

Афганский специалист убеждён: страшная дата придётся на наступающее лето. 17 июля, вероятно, произойдёт провокация связанная с радиоактивными материалами. Афган отметил, такое действие вряд ли останется без ответа.

Сидик Афган сделал прогноз по возможным мирным переговорам. Начаться они могут в 2023 году, но ни к чему конкретному они не приведут. Скорее всего, что ситуация сможет разрешиться только ближе к 2025 году.

Ранее пророк-математик рассчитал дату рождения следующего президента России и дату, когда на Украине сменится власть.