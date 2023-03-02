Известный математик Сидик Афган, рассчитывающий по своей уникальной формуле грядущие события, продолжает удивлять мировое сообщество своими предсказаниями. На этот раз пророк решил более детально рассмотреть судьбу России: он рассчитал дату рождения следующего президента страны.

По словам Сидика Афгана, следующий президент России будет рождён в 1972 году. Уникальная числовая матрица подсказала пророку: преемник нынешнего президента Владимира Путина, вероятно, уже сейчас занимается политикой.

Издание wday составило подборку политиков, подходящих по этому критерию. Среди них губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Курской области Роман Старовойт, глава Крыма Сергей Аксёнов, глава республики Алтай Олег Хорохордин, депутаты ГД Дмитрий Каденков и Евгений Ревенко.

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