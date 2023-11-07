С сентября Сбер установил в Рязанской области почти 1500 терминалов, принимающих оплату по биометрии

С начала сентября Сбер установил в магазинах и аптеках Рязанской области около 1500 POS-терминалов, которые принимают оплату не только по картам и QR, но и по биометрии. Новый бесконтактный способ оплаты доступен клиентам Сбера. Сервис оплаты по биометрии называется «Оплата улыбкой».

Активировать оплату по биометрии можно в приложении СберБанк Онлайн. Для этого необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своём профиле, затем выбрать платёжную карту и создать код безопасности. После этого для оплаты покупателю будет достаточно посмотреть в камеру терминала на кассе магазина.

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Сбербанка:

«В Рязанской области внедрение новых терминалов идет очень интенсивно. Их устанавливают в магазинах, аптеках, супермаркетах. Могу сказать, что рязанцы постепенно привыкают к новому способу бесконтактной оплаты. В регионе уже более 1000 оплат в день совершается с помощью улыбки. И это неудивительно, ведь одно из основных преимуществ биоэквайринга – экономия времени: больше не нужно искать банковскую карту или пересчитывать наличные. Кроме того, неактуальным становится вопрос несанкционированной продажи отдельных категорий товаров несовершеннолетним».

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