С начала сезона в Рязани составлено 395 актов о незаконной парковке на зелёных зонах

Во всех районах Рязани проходят рейды по несанкционированной парковке на газонах.

Сотрудники контрольно-аналитического управления мэрии выезжают на места незаконных парковок, фиксируют нарушения и составляют административные акты. На минувшей неделе было составлено 150 таких актов, с начала сезона – 395.

По Правилам благоустройства на придомовых территориях запрещены заезд, остановка и стоянка ТС на тротуарах, детских игровых и спортивных площадках, местах благоустройства и участках с зелёными насаждениями, а также на контейнерных площадках.

На газоны и цветники, расположенные на земельных участках муниципальной собственности, нельзя заезжать на автомобилях и спецтехнике, мотоциклах, скутерах и квадроциклах.

В городе продолжат выявлять парковки транспортных средств на зелёных зонах.