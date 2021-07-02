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Пятница, 2 июля, 2021
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Рязанская больница вылечила от коронавируса 79-летнюю пациентку с 80% поражением лёгких

7info
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Пресс-служба больницы имени Семашко в Рязани рассказала о выздоровлении от коронавирусом пожилой пациентки.

Раиса Степановна С. заболела в 79 лет, имея сопутствующие патологии эндокринной и сосудистой систем, инвалидность 2-й группы. Поступила с классическими признаками: высокая температура, сухой кашель, ломота в теле, одышка при нагрузке, большой объем поражения лёгких, около 60%. Несмотря на начатую терапию, состояние больной ухудшалось, болезнь прогрессировала, поражение возросло до 80%.

Повлияли на процесс лечения возраст, сопутствующие патологии, особенности течения современной коронавирусной инфекции. Пожилую пациентку лечили, используя, в том числе, кислород, в реанимацию старались не переводить и справились своими силами в условиях стационара инфекционного отделения, стабилизировав состояние в течение месяца.

Пару дней назад Раиса Степановна выписалась домой с прекрасным самочувствием и настроением.

«Сейчас показатели у неё все очень хорошие, динамика положительная, пневмония практически рассосалась, есть некоторые остаточные явления, все анализы в норме, — рассказала лечащий врач пациентки Елена Николаевна Смирнова. — Как только состояние улучшилось, Раиса Степановна начала делать зарядку с наклонами и приседанием. Такой бодрый настрой обязательно поможет ей максимально быстро восстановиться!»

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