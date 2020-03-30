За сутки рязанские пожарные 108 раз тушили сухую траву

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В воскресенье, 29 марта, в Рязанской области ликвидировано 108 загораний сухой травы на площади более 230 Га. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России. 

Сотрудники МЧС напоминают, что за разведение костров ближе 50 метров от зданий и сооружений, бесконтрольное сжигание сухой травы предусмотрены штрафы. Граждане могут заплатить за это до 3 тысяч рублей, должностные лица – до 15 тысяч, а юрлица могут оштрафовать и на 200 тысяч рублей. 

Если же ущерб от такого пожара превысит 250 тысяч рублей или погибнет человек, будет возбуждено уже уголовное дело. 

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